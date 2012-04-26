Ankara'nın gazına üçüncü kez teklif veren çıkmadı!

Başkent Gaz'ın yüzde 80'inin özelleştirilmesi ihalesinde açık artırma sürecinde 4 grup da teklif vermedi. İhale iptal edilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) gerçekleştirdiği Başkent Gaz'ın yüzde 80 hissesinin özelleştirilmesi ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

İhalede elemesiz yazılı turda en yüksek teklif 480 milyon dolar oldu. İhalede elemeli turda en yüksek teklif 585 milyon dolara çıktı; Kolin-Cengiz-Limak OGG elendi.

İhalede açık artırma 626 milyon dolardan başladı. Aygaz-Fernas artırım yapmadan ihaleden çekilme kararı aldı. STFA da teşekkür ederek ihaleden çekildi. Akfen Holding de mola istedi ve ihaleden çekildiğini açıkladı.

İptal edilecek

İhale Komisyonu Başkanı Ahmet Aksu, ihalenin büyük ihtimalle iptal edileceğini söyledi.

Başkent Gaz ihalesine son teklif verme süresi geçen hafta sona ermiş ve Aygaz-Fernas İnşaat OGG, Akfen Holding, STFA Yatırım Holding ve Kolin-Cengiz-Limak OGG teklif vermişti.

Som ihalede teklif 1.2 milyar dolardı

2010'da yapılan son ihaleyi 1.2 milyar dolarla MMEKA kazanmış ancak ödeme yapılmadığı için ihale iptal olmuştu.

Türkiye'nin ikinci büyük gaz dağıtım şirketi olan Başkent Gaz'ın 1.3 milyon abonesi bulunuyor.