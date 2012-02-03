-Ankara'nın en yüksek binası olacak ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türk Telekom'un yeni genel müdürlük binasının temelini attı. Türk Telekom'un Ofis Kulesi 192 metrelik yüksekliği ile Ankara'nın en yüksek binası olacak. 2013 yılında tamamlanması planlanan, Altındağ'daki Türk Telekom kampüsünün bulunduğu alanda inşa edilecek yeni genel müdürlük binasının, modern tasarımı, akıllı bina teknolojisi ve doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları özellikleriyle Ankara'nın sembol binalarından olması hedefleniyor. Temel atma törenine Bakan Yıldırım'ın yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, PTT Genel Müdürü Osman Tural, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türk Telekom CEO'su Gökhan Bozkurt katıldı. Bakan Yıldırım, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1,5 asırlık iletişim haberleşme kuruluşu olan Türk Telekom'un yeni genel müdürlük binasının Ankara'nın en yüksek binası olacağını söyledi. Sadece yerin üstüne yatırım yapmanın yeterli olmadığını belirten Yıldırım, iletişimin, hem yerin altında hem yerin üstünde iletişim otobanlarının sayısının, kapasitesinin artırılması anlamına geldiğini söyledi. 2002 yılından önce Türkiye'de genişbant internet erişiminin bulunmadığını anlatan Yıldırım, bugün itibarıyla Türkiye'nin her köşesinde, hatta deprem anında Erçiş'in köylerinde bile 3. nesil iletişim ile naklen yayınlar yapıldığını hatırlattı. Bunun Türkiye'nin geldiği noktayı gösterdiğini ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin iletişimde çok önemli yol katettiğini kaydetti. Bunları asla yeterli görmediklerini ifade eden Yıldırım, Türk Telekom'a ve bütün iletişim şirketlerine hedef olarak, fiber erişim altyapısını evlere kadar hem kapasite olarak hem de hız olarak artırmalarını verdiklerini söyledi. Yaklaşık 6 bin 300 metrekarelik zemin oturumu bulunan bina, üç bodrum kat ve zemin üzerinde 33 kat olmak üzere 36 katlı olacak. 54 bin 290 metrekare kapalı alanı bulunacak binada toplam 1.500 kişi çalışacak. Genel müdürlük birimlerinin de yer alacağı binada 550 kişi kapasiteli konferans salonu, fuaye ve çok amaçlı alanlar bulunacak. Binanın 2013 yılında tamamlanması planlanıyor. İç bahçe tasarımları, katlardaki yeşil alanları ile yeşil bina konseptini barındıracak binanın, aynı zamanda Ankara'nın bina içi yeşil alana sahip ilk binası olacağı belirtildi.