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Ankaralılara iyi haber: Yeni metro hatlarının bitiş tarihi öne çekildi

Kızılay-Çayyolu ve Batıkent-Sincan'da test sürüşleri 2014'te değil, 29 Ekim 2013'te başlayacak. Ancak Keçiören hattının tamamlanması 2014'ü bulacak

13 Mart 2013 11:36

Başkentlinin beklediği yeni metro hatlarının bitiş tarihi öne çekildi.

Kızılay-Çayyolu ve Batıkent-Sincan'da test sürüşleri 2014'te değil, 29 Ekim 2013'te başlayacak. Ancak Keçiören hattının tamamlanması 2014'ü bulacak.

Ankara metroları ile ilgili son durumu Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Metin Tahan anlattı.

Tahan özellikle trafiği rahatlatması için beklenen yaklaşık 17 KM'lik Kızılay-Çayyolu metrosunun  tamamlandığında günlük yaklaşık 300- 400 bin kişiyi taşıyacağını söyledi. Ve ''karayoluyla 40 dakikalık yol 24 dakikaya inecek'' dedi.

Tahan, toplam metro hatları ilave edildiğinde, Ankara'nın 6,5 kilometrelik bir metroya kavuşmuş olacağını da ifade etti.

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