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Ankaralılar: Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nın adı değişsin, söyleyemiyoruz

"Ambulans çağıracak derdini anlatamıyor"

28 Mart 2018 16:06

Ankara Çayyolu'ndaki bir bulvara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde verilen isim tartışılıyor. Vatandaşlar, Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nın adının değişmesi için imza kampanyası başlattı.

Hürriyet'ten Doğahan Giritoğlu'nun haberine göre, Ankara Çayyolu'nda bulunan ve Bangladeş’in ilk başbakanının adını taşıyan 'Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı' isminin uzunluğu ve zor telaffuz edilmesi nedeniyle insanlar tarafından tepki görüyor. İkamet adresleri bulvar üzerinde görünen vatandaşların büyük bir bölümü söylemekte zorlandıkları ismin değişmesini istiyor. 

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve imza kampanyasını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı bir dilekçeyle ileten Çayyolu'na bağlı Ümit Mahallesi'nin muhtarı Ayşe Çalışkan, caddenin isminin Türkiye için önem taşıyan bir liderle değiştirilmesini talep etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya çağrıda bulunan Çalışkan, “Bu bulvarın ismini ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ olarak değiştirelim” önerisinde bulundu. 

"Ambulans çağıracak derdini anlatamıyor"

Çalışkan, vatandaşların şikayetlerini su sözlerle anlattı:

“4 yıllık muhtarlık sürecimde en fazla şikayeti bu bulvarın isminin değişmesi konusunda aldım. Belediye, nüfus müdürlüğünde kayıt yaptıracak kişi oturduğu yeri telafuz edemiyor. Evinde misafir ağırlayacak, adres tarif edemiyor. Acil ambulans, itfaiye, polis çağıracak derdini anlatamıyor. İnsanlar artık bu trajikomik durumdan rahatsız olmaya başladı. Gökçek döneminde bu isim verilmişti Caddenin adı değişsin söyleyemiyoruz.

 

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