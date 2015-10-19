Ankaralı Namık hayatını kaybetti

Ankaralı Namık ismiyle tanınan sanatçı Namık Uğurlu, oturduğu apartmanın 7"nci katından düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay akşam saatlerinde Keçiören Şenyuva Mahallesi Seyhan Caddesi 15/C blokta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. "Ankaralı Namık" ismiyle tanınan sanatçı Namık Uğurlu eşi, çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte evde oturduğu sırada hava almak için balkona çıkarak, 7. kattan yere düştü. Ağır yaralanan Uğurlu, ambulansla Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ünlü sanatçı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelem sonucu Uğurlu'nun intihar ettiği anlaşıldı.

Ankaralı Namık Kimdir?

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmesine karşın mesleğini icra etmeyip müziğe yönelen Ankaralı Namık başarıyı özellikle "Arabada 5 evde 15" şarkısı ile yakaladı. Ankaralı Namık, Şişeler, İstanbul Hovardası, Çiçeğim, Gelin mi Oldun, Gözlerin Aklımda Kaldı, Hadi Çıkta Gel, Kafam Bozuk, Layık Değilim, Yozgatlım, Yürü Yürü, oğlumun tabancası parçaları ile müzik severlerin büyük beğenisini kazanmayı başarmıştır.