T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankaralı muhtardan tepki kampanyası: 200 bin dolar bozdurana fakirlik belgesi

Ankara Keçiören 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar, Saray'daki muhtarlar toplantısına daveti de reddetmiş

27 Aralık 2016 12:34

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Dolarlarınızı bozdurun” çağrısına tepki gösteren Ankara Keçiören 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar’dan alternatif kampanyayla yanıt geldi. Yoksullarda zaten dolar olmadığını, zenginlerin de fakirlik belgesi almak için başvuru kuyruğuna girdiğini belirten Gölpınar, “200 bin doları bozdurup belgesini getir, fakirlik belgesini götür” sloganıyla kampanya başlattı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Erdoğan’ın Saray’da düzenlediği muhtarlar toplantısına ilçe kaymakamı tarafından davet iletilen ancak ‘ret’ yanıtı veren Gölpınar, gerekçesini ise şöyle anlattı:

“Kaymakam sorduğunda gitmeyeceğimi söyledim. Cumhurbaşkanı, muhtarlarla ilgili tek bir kelime söylemiyor. Parti başkanı gibi, grup toplantısı yapar gibi, konuşma yapıyor. Muhtarları da bir araç gibi kullanıyor. Muhtarlar muhbir gibi kullanılmak istiyor ama en acı tarafı da konuşmaları alkışlayan muhtarlar. Muhtarların bütün yetkileri AKP döneminde ellerinden alındı.”

ETİKETLER

muhtartepki kampanyasıfakirlik belgesidolar200 bin dolarbozdurmaAnkaraAli Gölpınar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24