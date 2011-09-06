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Spor

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ziya Doğan ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 19:32

-Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ziya Doğan ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Ankaragücü, teknik direktör Ziya Doğan ile anlaştı. Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, daha önce de teklif götürdüğü Ziya Doğan ile anlaşmaya vardı. Doğan, yeni takımının başında ilk antrenmanına bu akşam çıkacak. Ankaragücü Kulübü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, AA muhabirine yapığı açıklamada, yeni teknik direktörleriyle sözleşme imzalamaya bile vakitlerinin kalmadığını, Ziya Doğan'ın bir an önce yeni takımıyla antrenmanlara başlayacağını, sözleşmenin ise bu akşamki antrenman sonrasına bırakıldığını söyledi . Yıldırım, ''Ziya Doğan'a, 'Ankaragücü için var mısın' dedim, o da 'varım' dedi. Şu dakikadan sonra bir saniye bile kaybedecek vaktimiz yok. Ankaragücü'nü güzel günler bekliyor'' dedi.

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