Ankaragücü'nün İngilizleri TFF'ye gitti

Ankaragücü'nün İngiliz futbolcuları Darius Vassell ve Ian Henderson, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.



Primler dışında transfer alacaklarının bugüne kadar yüzde 10'unu tahsil edebilen futbolcuların, alacaklarını garantiye alabilmek için federasyona müracaat ettikleri belirtildi.



Gelişmelerle ilgili Ankaragücü kulübünden hiçbir yönetici açıklamada bulunmadı.



Vassell ve Henderson'un, hiçbir yöneticinin kendileri ile görüşmemesi üzerine federasyona başvurma kararı aldıkları öğrenildi.