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Spor

Ankaragücü'nün iç saha maçlarını oynayacağı yer belli oldu

Sarı-lacivertliler son iç saha maçını Afyon Zafer Stadı'nda oynamıştı

24 Eylül 2018 23:43

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinin stat sorunu ortadan kalktı.

Açıklamada, "Takımımız, Eryaman Stadyumu tamamlanana kadar tüm iç saha maçlarını Yenikent Stadyumu'nda oynayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankara'da oynayacağı Akhisarspor maçını Afyon Zafer Stadı'nda oynayan Ankaragücü, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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AnkaragücüAfyon Zafer StadıAfyonkarahisarSpor Toto Süper LigEryaman StadyumuMKE Ankaragücü
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