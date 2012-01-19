-Ankaragücü'ne milletvekili desteği TBMM (A.A) - 19.01.2012 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün içinde bulunduğu maddi sıkıntıların giderilmesi için CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, bir maaşını kulübe bağışladığını açıkladı. Nazlıaka, TBMM'de Ankaragücü Genel Menejeri Hikmet Hancıoğlu, takım kaptanı Aydın Tosçalı ve bazı futbolcularla birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Ankaragücü formasıyla katılan Nazlıaka, Ankaragücü'nün çok zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, ''Kulüp astronomik borcu nedeniyle icralık durumdadır. Gelirlerine haciz gelmiştir. 18 futbolcu alacaklarını alamadığı için anlaşmalarını fesh etmiş, sadece 3 tane profesyonel futbolcu kalmıştır. Diğer futbolcular ise alt yapıdan gelmektedir. Borçlar nedeniyle transfer yasağı var. Ankaragücü, en temel ihtiyaçları taraftarların desteği ile karşılanmakta ve üç kuruşa muhtaç hale getirilmek istenmektedir'' dedi. Futbolun herkese bir aidiyet duygusu kazandırdığını vurgulayan Nazlıaka, ''102 yıllık bir geçmişi olan bir takımsanız ve kurtuluş savaşında orduya çok zor koşullarda cephane taşıyan bir kurumun takımıysanız bu ayrı bir onur kazandırır. Ankaragücü bugün kaderine ve adeta yok olmaya terk edilmiştir. Bu bizleri çok üzmektedir. Ankaragücü cumhuriyetle ve kentiyle özdeşleşmiştir. Ankaragücü başkentteki siyasetin grisi değil, yemyeşil sahaların aydınlık sarı-lacivertidir. Ankaragücü taraftarları hiç bir beklenti içinde olmadan takımlarına destek vermektedir. Başkentin ismini yeşil sahalara taşıyan Ankaragücü kişisel kavgalara kurban edilmemelidir. Hep birlikte Ankara'nın gururuna sahip çıkalım ve yanında olalım, geleceğini karanlıktan kurtaralım'' diye konuştu. Sezon sonuna kadar Ankaragücü'ne malzeme temin edeceğini açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a da teşekkür eden Nazlıaka, Bakan Kılıç'ın katkısının çok değerli olduğunu söyledi. Nazlıaka, başlatacakları kampanya ile sezon sonuna kadar 14 maça Ankaragücü'nün çıkmasını sağlamak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini belirterek, ''Yaklaşık 200 bin liralık bir ihtiyacımız var. Bunu hep beraber karşılamak istiyoruz. Bunun için de bir maaşımı Ankaragücü'ne bağışlıyorum. Bu yardımım bir kıvılcımı ateşlemektir. Umut ediyorum ki bu kampanyaya Sayın Suat Kılıç, Ankara milletvekilleri ve takıma gönül vermiş iş adamlarımız ve vatandaşlarımız destekleyecek ve Ankaragücün'nün karanlıkta yok olmasını engelleyecektir'' ifadesini kullandı. Ankaragücü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu da yaptığı açıklamada, sıkıntılarını kendi içinde saklayarak aşmak istediklerini, ancak artık saklanacak bir şeyin kalmadığını söyledi. Hacıoğlu, kimseden bir şey dilenmek istemediklerini, yardım istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: ''Onurlu bir şekilde kurtuluş savaşını başlattık. Bugün kulübümüze yakışır bir şekilde yardımlar kabul edip, bu sıkıntılı günlerden düzlüğe çıkarız.'' Takım kaptanı Aydın Tosçalı ise yaşanan sıkıntıları birlik ve beraberlik içinde aşacaklarına inandığına değinerek, herkesin elini taşın altına koymasını istedi. Toplantıya, Ergin Keleş, Orhan Evci ve Mert Erdoğan da katıldı. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, bugün saat 14.00'de de Ankaragücü antrenmanına giderek futbolculara destek olacak.