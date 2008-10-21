Ankaragücü'ne kilitlendiler



Kayserispor, hafta sonu deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Sarı-kırmızılı futbolcular, Ankaragücü ile oynayacakları maçta saha zemini suni çim olacağı için antrenmanı, benzer zemine sahip Kayseri Erciyesspor'un alt yapı tesislerinde yaptı.



Sakatlığı süren Koray dışındaki diğer futbolcuların katıldığı antrenmanda, adalelerinde çekme olan Aghahowa ile Eren, takımdan ayrı koşu yaptı.



Teknik direktör Tolunay Kafkas, iyi oynamalarına rağmen Ankaraspor karşısında son saniye golüyle mağlup olduklarını anımsatarak, bu maçı unutup, Ankaragücü maçına kilitlendiklerini söyledi.



Ligde üst sıralara tutunup, Fortis Türkiye Kupası'na da ağırlıklarını koymak istediklerini belirten Kafkas, şunları kaydetti:



''Ankaraspor maçında aldığımız yarayı sarmanın hesaplarını yapıyoruz. Özellikle iç sahada kaybetmeyen bir Kayserispor vardı. Üzüntülerimden biri de bu. Bir kaza yaptık. Bu mağlubiyeti unutacağız. Ankaragücü maçını nasıl kazanacağımızın taktiklerini çalışacağız. Biz iyi bir takımız. Bu ligde her takımı yenebilecek güçteyiz. Kayserispor'un bir istikrarı var. Bu istikrarı sürdürmeliyiz. Lig uzun bir maraton. Kayserispor ligde her zaman korkulan takım olacak.''



Kafkas, devre arasında birkaç oyuncu daha alabileceklerini belirterek, bu konuyu yönetimle değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

