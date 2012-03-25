Ankaragücü’ne bir haciz şoku daha

Maddi sıkıntılarla boğuşan Ankaragücü’nde bir haciz şoku daha yaşandı. Bir firmaya olan 650 bin TL’lik borcundan dolayı geçen hafta spor malzemeleri haczedilen Ankaragücü Kulübü’ne, bugün de bir başka şirkete et alımından dolayı bulunan 25 bin TL’lik borç nedeniyle icra geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın sahasında Medical Park Antalyaspor ile karşılaşacak Ankaragücü’nde, öğleden sonra gerçekleştirilen çalışma esnasında Beştepe Tesisleri’ne icra memurları geldi.



Başkent temsilcisinin özel bir firmadan et alımından kaynaklanan 25 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle polislerle birlikte kulübe gelen icra memurları, ilk olarak oyuncuların kaldıkları binaya girdiler.



Bu sırada antrenmanda bulunan oyuncuların odalarının kilitli olmasından dolayı çilingir çağıran icra görevlileri, bu sırada ise kulübün idari binasına geçerek başkan İlyas Ertan Sümer’in odasında bulunan koltuk takımı, televizyon, faks cihazı gibi eşyaları haczetti.



Başkan Sümer’in de bulunduğu icra işlemlerinde, söz konusu eşyalar bir kamyonete yüklendikten sonra görevliler yeniden futbolcuların kaldıkları binaya geçtiler.



Antrenman bitiminde icra görevlilerini odalarının önünde gören sarı-lacivertli oyuncular, kısa süreli şok yaşadıktan sonra görevlilerin odalarına girmelerine ise izin vermediler.



Odalarında özel eşyalarının bulunduğunu ve bunların haczedilemeyeceğini söyleyen futbolcularla firma avukatı arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.



Futbolcular, uzun zamandır kendilerinin de alacaklarını tahsil edemediklerini, ancak bir onur mücadelesi verdiklerini belirterek, yarınki karşılaşma öncesinde böyle bir durumla karşılaşmalarının kendileri için oldukça üzüntü verici bir durum olduğunu söylediler. Tartışmaların ardından futbolcuların odalarına giren icra görevlileri, odalarda ise haczedilecek eşya bulamadı.



Hakan Kutlu’nun televizyonu haczedildi



İcra görevlileri, futbolcuların odalarından sonra girdikleri teknik direktör Hakan Kutlu’nun odasından ise genç teknik adamın kendisine ait televizyonunu haczettiler.



Kamyonete yüklenen eşyaların alacaklı değerini bulmadığını belirten firma avukatı, kalan bakiyeyi tamamlamak amacıyla, icra işlemi yapmak üzere Ankaragücü Kulübü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu’nun evine gideceklerini söyledi.



Genel Menajer Hancıoğlu



Ankaragücü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu ise AA muhabirine, eski kulüp başkanı Sami Altınyuva’nın et firmasına verdiği 19 bin TL’lik çekin ödenmemesinden dolayı kulübe 20 gün önce icra memurlarının geldiğini hatırlattı.



O gün kampta olan futbolcuların durumdan etkilenmemeleri için kendisinin kefil olarak firma avukatından süre istediğini belirten Hancıoğlu, ”Verdikleri süre de bugün doldu. İcra memurları sabah ilk olarak benim evime geldiler. Şimdi de kulübe geldiler. Buradan yine benim evime giderek icra işlemlerini yapacaklar” dedi.



Hancıoğlu, memurların başka bir kefil bulunması halinde kendilerine yeniden ek süre vereceklerini, ancak bunun için kulüpte kimsenin kefil olmadığını da ifade ederek, şöyle devam etti:



"Kimse kefil olmayınca memurlar da görevlerini yapıyorlar. 25 bin TL Ankaragücü Kulübü için çok büyük bir para değil. Bunun ödenmemesine hayret ettim. Böyle bir durumla karşılaşmayı istemezdim. Futbolcularımız yarın maça çıkacaklar. Bugünkü olayın ardından bu oyuncular nasıl maça hazırlanır? En çok da ona üzülüyorum.”