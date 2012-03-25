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Spor

Ankaragücü’ne bir haciz şoku daha

Ankaragücü’nde, öğleden sonra gerçekleştirilen çalışma esnasında Beştepe Tesisleri’ne icra memurları geldi

25 Mart 2012 13:36

 

Maddi sıkıntılarla boğuşan Ankaragücü’nde bir haciz şoku daha yaşandı. Bir firmaya olan 650 bin TL’lik borcundan dolayı geçen hafta spor malzemeleri haczedilen Ankaragücü Kulübü’ne, bugün de bir başka şirkete et alımından dolayı bulunan 25 bin TL’lik borç nedeniyle icra geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın sahasında Medical Park Antalyaspor ile karşılaşacak Ankaragücü’nde, öğleden sonra gerçekleştirilen çalışma esnasında Beştepe Tesisleri’ne icra memurları geldi.
        
Başkent temsilcisinin özel bir firmadan et alımından kaynaklanan 25 bin  liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle polislerle birlikte kulübe gelen icra  memurları, ilk olarak oyuncuların kaldıkları binaya girdiler.
        
Bu sırada antrenmanda bulunan oyuncuların odalarının kilitli olmasından  dolayı çilingir çağıran icra görevlileri, bu sırada ise kulübün idari binasına  geçerek başkan İlyas Ertan Sümer’in odasında bulunan koltuk takımı, televizyon,  faks cihazı gibi eşyaları haczetti.
        
Başkan Sümer’in de bulunduğu icra işlemlerinde, söz konusu eşyalar bir  kamyonete yüklendikten sonra görevliler yeniden futbolcuların kaldıkları binaya  geçtiler.
        
Antrenman bitiminde icra görevlilerini odalarının önünde gören  sarı-lacivertli oyuncular, kısa süreli şok yaşadıktan sonra görevlilerin  odalarına girmelerine ise izin vermediler.
        
Odalarında özel eşyalarının bulunduğunu ve bunların haczedilemeyeceğini  söyleyen futbolcularla firma avukatı arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.
        
Futbolcular, uzun zamandır kendilerinin de alacaklarını tahsil  edemediklerini, ancak bir onur mücadelesi verdiklerini belirterek, yarınki  karşılaşma öncesinde böyle bir durumla karşılaşmalarının kendileri için oldukça  üzüntü verici bir durum olduğunu söylediler. Tartışmaların ardından futbolcuların  odalarına giren icra görevlileri, odalarda ise haczedilecek eşya bulamadı.
       

Hakan Kutlu’nun televizyonu haczedildi


İcra görevlileri, futbolcuların odalarından sonra girdikleri teknik  direktör Hakan Kutlu’nun odasından ise genç teknik adamın kendisine ait  televizyonunu haczettiler.
        
Kamyonete yüklenen eşyaların alacaklı değerini bulmadığını belirten firma  avukatı, kalan bakiyeyi tamamlamak amacıyla, icra işlemi yapmak üzere Ankaragücü  Kulübü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu’nun evine gideceklerini söyledi.
       

Genel Menajer Hancıoğlu


Ankaragücü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu ise AA muhabirine, eski kulüp  başkanı Sami Altınyuva’nın et firmasına verdiği 19 bin TL’lik çekin  ödenmemesinden dolayı kulübe 20 gün önce icra memurlarının geldiğini hatırlattı.
        
O gün kampta olan futbolcuların durumdan etkilenmemeleri için kendisinin  kefil olarak firma avukatından süre istediğini belirten Hancıoğlu, ”Verdikleri  süre de bugün doldu. İcra memurları sabah ilk olarak benim evime geldiler. Şimdi  de kulübe geldiler. Buradan yine benim evime giderek icra işlemlerini  yapacaklar” dedi.
        
Hancıoğlu, memurların başka bir kefil bulunması halinde kendilerine  yeniden ek süre vereceklerini, ancak bunun için kulüpte kimsenin kefil olmadığını  da ifade ederek, şöyle devam etti:
        
"Kimse kefil olmayınca memurlar da görevlerini yapıyorlar. 25 bin TL  Ankaragücü Kulübü için çok büyük bir para değil. Bunun ödenmemesine hayret ettim.  Böyle bir durumla karşılaşmayı istemezdim. Futbolcularımız yarın maça çıkacaklar.  Bugünkü olayın ardından bu oyuncular nasıl maça hazırlanır? En çok da ona  üzülüyorum.”

 

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