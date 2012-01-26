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Spor

Ankaragücü'ne 1 maç ceza İSTANBUL (A.A)

26 Ocak 2012 23:22

-Ankaragücü'ne 1 maç ceza İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne 1 maç seyircisiz oynama ve toplam 75 bin lira para cezası verdi.  Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, Ankaragücü'ne, Gençlerbirliği maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan ve bu eylemin aynı sezon içerinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Başkent ekibi aynı maçta taraftarının yol açtığı saha olayları nedeniyle de 15 bin lira ceza aldı. 

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