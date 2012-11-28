Ankaragücü'nden büyük protesto

Ankaragücü'nün içinde bulunduğu koşullara dikkat çekmek adına sahaya 6 dakika geç çıktı. Maç protestoyla başladı

Ankaragücü Kulübü, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi ilginç bir protestoya imza attı. Büyük bir borç yüküyle uğraşan ve transfer yasağı bulunan Başkent ekibinde futbolcular, İnönü Stadı’nda Beşiktaş ile oynayacakları maça “6″ dakika geç çıktılar.

Maç öncesi hakem üçlüsü ve Beşiktaşlı futbolcular seremoni için soyunma odası çıkış tünelinin önünde bekledi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şükrü Beldüz, konuk ekip futbolcularını sahaya davet etmek için Ankaragücü soyunma odasına gitti. Ancak Başkent ekibinin futbolcu ve teknik heyeti gerçekleştirdikleri protesto nedeniyle sahaya 6 dakika sonra geleceklerini beyan etti. Bu sırada İnönü Stadı’ndaki Beşiktaşlı taraftarlar, Ankaragücü aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Sarı – Lacivertli futbolcular 6 dakika sonra seremoni için sahaya çıktı.

Beşiktaş - Ankaragücü

Beşiktaş: Cenk, Hilbert, Ersan, Escude, Emre Özkan, Necip, Veli, Muhammed, Olcay, Erkan Kaş, Holosko

Ankaragücü: Bayram, Ümit, Timur, Bilal, Kaan, Aytaç, Mehmet Taşçı, Mert, Volkan, Sinan, Gökhan Erdoğan