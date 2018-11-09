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Spor

Ankaragücü'nden 10 Kasım'a özel forma

Sarı-lacivertliler, maça göğüs bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunan formayla çıkacak

09 Kasım 2018 20:21

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça göğüs bölümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunan formayla çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, maçta giyecekleri formayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gerekli iznin alındığı bildirildi.

Başkent ekibinin, belirlenen formayı giyebilmek için TFF'ye bir yazı gönderdiği aktarıldı. TFF'den gönderilen yazıda, "Sportif Ekipman Talimatı'na bağlı kalınması, formada izin verilenden başka herhangi bir görsel bulundurulmaması" kaydıyla izin verildiği açıklandı.

MKE Ankaragücü, 10 Kasım'a özel olarak tasarlanan formayla Atiker Konyaspor maçında mücadele edecek.

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AnkaragücüMustafa Kemal Atatürk10 KasımAtatürkformagöğüsimzaSpor Toto Süper LigMKE
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