Ankaragücü'nden 10 Kasım'a özel forma

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça göğüs bölümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunan formayla çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, maçta giyecekleri formayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gerekli iznin alındığı bildirildi.

Başkent ekibinin, belirlenen formayı giyebilmek için TFF'ye bir yazı gönderdiği aktarıldı. TFF'den gönderilen yazıda, "Sportif Ekipman Talimatı'na bağlı kalınması, formada izin verilenden başka herhangi bir görsel bulundurulmaması" kaydıyla izin verildiği açıklandı.

MKE Ankaragücü, 10 Kasım'a özel olarak tasarlanan formayla Atiker Konyaspor maçında mücadele edecek.