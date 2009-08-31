T24 LogoT24 Logo
Spor

Ankaragücü'nde yeni dönem!

MKE Ankaragücü Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Ahmet Gökçek başkanlığa seçildi.

31 Ağustos 2009 03:00

Ahmet Gökçek Ankaragücü Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Ankaragücü Beştepe Cemal Aydın Spor Tesisleri'ndeki kongreye Ahmet Gökçek tek başkan adayı olarak katıldı. Genel kurula katılan 205 delegeden 200'ü oy kullanırken, 172 oy geçerli sayıldı. Gökçek, 172 delegenin desteğiyle Ankaragücü Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Ankaragücü Kulübü'nün yeni yönetim kurulunda Ahmet Gökçek'in yanı sıra şu isimler yer alıyor:

Mehmet Kemal Ünsal, Nuri Elibol, İbrahim Kısacık, Tekin İpek, Serdar Özersin, Mehmet Nükte, Mehmet Ural, Faruk Kalyoncu, Sidar Tunca, Hüseyin Arslan, Bekir Çakan, Levent Çamur, Abdullah Bozdayı, Hüseyin Kocabıyık, Mehmet Türkmen, Nadir Koç, Serhat Bekdemir, Yavuz Bulut, Erdal Şanlı, Mustafa Akan, Kamuran Yazıcı, Necdet Kuzu, Sait Demirci, Mehmet Ercan, Ahmet Sarı, Ekrem Sarısu, Mehmet Narin, Avni Kavlak, Kaan Geçit, Ayhan Atalay, Mustafa Özçelik ve Engin Su.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24