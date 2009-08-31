Ankaragücü'nde yeni dönem!

Ahmet Gökçek Ankaragücü Kulübü'nün yeni başkanı oldu.



Ankaragücü Beştepe Cemal Aydın Spor Tesisleri'ndeki kongreye Ahmet Gökçek tek başkan adayı olarak katıldı. Genel kurula katılan 205 delegeden 200'ü oy kullanırken, 172 oy geçerli sayıldı. Gökçek, 172 delegenin desteğiyle Ankaragücü Kulübü'nün yeni başkanı oldu.



Ankaragücü Kulübü'nün yeni yönetim kurulunda Ahmet Gökçek'in yanı sıra şu isimler yer alıyor:



Mehmet Kemal Ünsal, Nuri Elibol, İbrahim Kısacık, Tekin İpek, Serdar Özersin, Mehmet Nükte, Mehmet Ural, Faruk Kalyoncu, Sidar Tunca, Hüseyin Arslan, Bekir Çakan, Levent Çamur, Abdullah Bozdayı, Hüseyin Kocabıyık, Mehmet Türkmen, Nadir Koç, Serhat Bekdemir, Yavuz Bulut, Erdal Şanlı, Mustafa Akan, Kamuran Yazıcı, Necdet Kuzu, Sait Demirci, Mehmet Ercan, Ahmet Sarı, Ekrem Sarısu, Mehmet Narin, Avni Kavlak, Kaan Geçit, Ayhan Atalay, Mustafa Özçelik ve Engin Su.

