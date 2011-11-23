-Ankaragücü'nde yaprak dökümü ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Ankaragücü Kulübü'nden alacakları için daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuran kaleci Stefan Senecky ile futbolcu Jan Rajnoche başkent ekibinden ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan ve geçen hafta olağanüstü genel kurul sonrası yeni yönetimin göreve geldiği Ankaragücü'nde, futbolcular alacakları için Futbol Federasyonuna başvurdu. Öngörülen sürede parası ödenmeyen kaleci Senecky ile futbolcu Rajnoche arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldılar. Öte yandan Başkent ekibinde 9 futbolcunun daha bu durumda olduğu ve TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurdukları öğrenildi. Bu arada Rajnoche'un Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladığı bildirildi.