T24 LogoT24 Logo
Spor

Ankaragücü'nde yaprak dökümü ANKARA (A.A)

23 Kasım 2011 22:48

-Ankaragücü'nde yaprak dökümü ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Ankaragücü Kulübü'nden alacakları için daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuran kaleci Stefan Senecky ile futbolcu Jan Rajnoche başkent ekibinden ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan ve geçen hafta olağanüstü genel kurul sonrası yeni yönetimin göreve geldiği Ankaragücü'nde, futbolcular alacakları için Futbol Federasyonuna başvurdu. Öngörülen sürede parası ödenmeyen kaleci Senecky ile futbolcu Rajnoche arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldılar. Öte yandan Başkent ekibinde 9 futbolcunun daha bu durumda olduğu ve TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurdukları öğrenildi. Bu arada Rajnoche'un Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24