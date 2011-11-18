-Ankaragücü'nde Sami Altınyuva dönemi ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Ankaragücü Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa, Sami Altınyuva seçildi. Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri'nde yapılan genel kurulda, 130 delege oy kullandı. Bu oyların 1'i iptal edilirken, 9 oy da boş çıktı. Geçerli 120 oyu alan Altınyuva, Ankaragücü Kulübü Başkanlığı'na getirildi. Sami Altınyuva'nın başkanlığındaki Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu: Sidar Tunca, Fatih Yurdemi, Sait Demirci, Mehmet Aybek, Hüseyin Acar, Nilay Ermiş, Mahmut Ural, Cem Memikoğlu, Sait Özcan, Süleyman Yiğiter, Ramazan Başdoğan, Necmi Bilgin, İsmet Ölmez, Ahmet Telek, Tercan Yüce, Adnan Alimoğulları, Hülya Kalaycıoğlu ve Özgür İncesu.