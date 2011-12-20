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Spor

Ankaragücü'nde olağan genel kurul 11 Ocak'ta  ANKARA (A.A)

20 Aralık 2011 16:37

-Ankaragücü'nde olağan genel kurul 11 Ocak'ta  ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Ankaragücü Kulübü'nün olağan genel kurulu 11 Ocak 2012 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.  Ankaragücü Kulübü Başkanı Sami Altınyuva, olağan genel kurul için yönetim kurulu olarak aldıkları kararın ardından Ankara Valiliği'ne gerekli başvuruların yapıldığını bildirdi.  Olağan genel kurulun 4 Ocak 2012 Çarşamba günü gerçekleştirileceğini ifade eden Altınyuva, bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde kongrenin 11 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.  Altınyuva, oyunculardan takım kaptanı Hürriyet Güçer ile Turgut Doğan Şahin ile ilgili son günlerde yazılı ve görsel basında transfer söylentilerinin yer aldığını ancak bunların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, şunları belirtti:  ''Kulübümüze böyle bir teklif ulaşmadı. Ancak ben şunu belirtmek istiyorum; biz hiç bir futbolcumuzu göndermek istemiyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyu korumak istiyoruz. Hatta biz kulübümüzün transfer yasağının kalkması için büyük bir uğraş içindeyiz. Benim en önemli yapmam gerekenlerden biri transfer yasağının kaldırılmasını sağlamak. Bununla ilgili neler yapılabilir arkadaşlarımla yoğun mesai harcıyoruz. Sorunlu olan futbolcularla, federasyonla görüşüyoruz. Biran önce bunu kaldırmak istiyoruz. Bütün mesaimiz bu. İnşallah transfer dönemine kadar sonuçlandırırız. Bu yaparken de görüştüğümüz ve izlettirdiğimiz oyuncular var.''

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