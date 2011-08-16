-Ankaragücü'nde kaos ortamı tırmanıyor ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin kararıyla, Ankaragücü Kulübü'nün 30.08.2009 tarihinde yapılan genel kurulda alınan tüm kararları yok hükmünde sayması, başkent ekibinde kaos ortamını da beraberinde getirdi. Yargıtay'ın aldığı kararla Ahmet Gökçek başkanlığındaki yönetim kurulunun görevinin düşmesinin ardından, özellikle futbol takımındaki yabancı oyuncuların belirsizlik ortamından rahatsız oldukları ve konunun biran önce çözüme kavuşmaması halinde sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih etmenin yollarını aradıkları öğrenildi. Yabancı futbolcuların, kulübün geleceğiyle ilgili kafalarında birçok soru işareti bulunduğu ve kendilerine gelen transfer tekliflerini de ciddi anlamda değerlendirmeye başladıkları iddia edildi. Ayrıca Türk futbolcuların da yok hükmünde sayılan yönetimle yaptıkları sözleşmelerin geçerliliğiyle ilgili sıkıntılar yaşadığı ve sözleşmeleriyle ilgili fesih durumunu da araştırdıkları ileri sürüldü. Yeni transferlerin sözleşmelerinin federasyona verilmemiş olması, bu futbolcuların da serbest kalma olasılığını da gündeme taşıyor. -Borçlar süreci zorlaştırıyor- Bu arada yeni transferlerin lisanslarının alınabilmesi ve belirsizlik ortamı nedeniyle ödenmeyen geçmiş sezonlara ait borçlar, yaşanan kaos ortamının artmasında önemli rol oynuyor. Futbolcuların lisanslarının alınabilmesi için gereken 8.5 milyon liranın yanı sıra, Ahmet Gökçek yönetiminin belirsizlik ortamı nedeniyle ödeyemediği 7.5 milyon liralık geçmiş sezon alacakları, başkent ekibinin önüne başka soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. -defterlerin teslimatı sorun oldu- Ahmet Gökçek başkanlığındaki yönetim kurulunun görevinin tamamlanması sonrasında kulübün defterlerini ve belgelerini nereye teslim edecekleri de ayrı bir tartışma konusu oldu. Gökçek yönetimi, defterleri dönemin mevcut başkanı Cengiz Topel Yıldırım'a teslim etmek istemesine karşın, kulüp delegesi bir grubun, defterlerin genel kurulda divan başkanlığı yapan Kemal Ünsal'a teslim edilmesi gerektiğini söyledikleri öğrenildi. Ancak Yargıtay'ın aldığı kararlar arasında divan kurulu seçiminin de yok hükmüyle sayılması, defterlerin teslimatıyla ilgili olarak bir başka belirsizliği de ortaya çıkarıyor. -FIFA'dan transfer yasağı gelebilir- Bu arada Ankaragücü Kulübü'nün, FIFA'da devam eden davalarla ilgili yapması gereken ödemelerin yatırılmaması halinde, kulübe ceza gelmesi de gündemde. Kulübün, 19 Ağustos tarihine kadar eski futbolcu ve menajerlere ödenmesi gereken paranın yatırılmaması durumunda, sarı-lacivertli kulübün Konyaspor'a verilen transfer yasağına benzer bir ceza alacağı da iddialar arasında. Ankaragücü, alacaklarıyla ilgili olarak FIFA'da açtıkları davayla ilgili olarak eski futbolcularla bir protokol imzalamıştı. Başkent ekibinin, protokol gereği, eski futbolculara ve menajerlere 19 Ağustos tarihine kadar alacaklarının son taksitini yatırması gerekiyor. -Antrenman yeri belirsiz- Ankaragücü futbol takımının bundan sonra antrenmanlarını yapacağı tesis konusunda da bilinmezliklerin yaşanması dikkati çekiyor. Perşembe gününe kadar izinli olan futbolcuların, iznin ardından yapılacak antrenmanı nerede gerçekleştireceği de ayrı bir tartışma konusu oldu. Futbolcuların, yönetimin görevinin düşmesi sonrasında yetkili birini bulmakta zorlandıkları, antrenman yapılacak tesisle ilgili soruların da yanıtsız kaldığı öğrenildi. -Voleybolcular da rahatsız- Öte yandan kulüpteki belirsizlik nedeniyle, futbol takımında olduğu gibi voleybol takımı oyuncularının da gelecekleriyle ilgili planlamalar yaptığı iddia edildi. Voleybolcuların, bu sürecin biran önce sona ermemesi halinde, takımla ilişiklerini kesmeye hazırlandıkları ileri sürüldü.