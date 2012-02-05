-Ankaragücü'nde Ilıcan dönemi ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Ankaragücü Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Muhammet Haluk Ilıcan seçildi. Sarı-lacivertli kulübün Makina ve Kimya Endrüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayları Muhammet Haluk Ilıcan ve Erdal Şanlı yarıştı. Kullanılan 194 oyun ikisi boş çıkarken 165 oy alan Ilıcan başkanlığa getirildi. Diğer aday Şanlı ise 27 oyda kaldı. Genel kurulda ilk olarak konuşan başkan adaylarından Erdal Şanlı, ''Böyle yönetim mi olur? Bu Ankaragücü nasıl düzlüğe çıkacak? Sistem değişmedikçe, bu kulüp değişmez'' dedi. Konuşmasını yaparken, sembolik olarak yanında getirdiği ceket ve Ankaragücü formasını delegelere gösteren Şanlı, ''Cemal Aydın'ın ceketini sandığın yanına koyacağım. İsteyenler cekete oy versin. Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. Mücadelem sonuna kadar devam edecek. Ceket belki tekrar kazanacak ama bu ruh kaybolmayacak'' diye konuştu. Şanlı'nın ardından kürsüye çıkan diğer başkan adayı Ilıcan ise Şanlı'nın hoş olmayan tavırlar içinde olduğunu belirterek, kişisel konular yüzünden Ankaragücü'nün bu hale getirildiğini savundu. Ilıcan, Cemal Aydın'ın adamı olmadığını, kimsenin ceketini giymediğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Belki bana yeni Ankaragücülü diyebilirler. Belki, 'bu Ankaragücü sevdası nereden çıktı?' da diyebilirler. Fakat hepimiz bu kulübü iyi günlere getirmek için buradayız. Hepimiz Ankaragücü'nün geleceğine kurtarmak için burada bulunuyoruz. Umarım kulüp için bu kongre en hayırlısı olacaktır.'' Ankaragücü'nün yeni başkanı Ilıcan'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: İbrahim Murat Yıldız, İlyas Ertan Sümer, Murat Gündüz, Ali Yılık, Erdim Ünlü, Gökcen Türkoğlu, Mustafa Kanmaz, Erdal Baytemur, Bahadır Han, Mehmet Hakan Kaleli, Mehmet Pehlivanlı, Bülent Şükrü Tanyeli, Mehmet Ural, Hasan Küçük, Ali Özcanoğlu, Ramazan Başdoğan, Yalın Yarar, Ahmet Baykal.