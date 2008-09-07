Ankaragücü'nde İbrahim Ege kadro dışı



Ankaragücü'nün Ankaraspor ile oynadığı hazırlık maçında oyundan alınırken teknik direktör Hakan Kutlu'ya tepki gösteren İbrahim Ege, kadro dışı bırakıldı.



Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, İbrahim Ege'yi Ankaraspor maçında kırmızı kart görmemesi için oyundan aldığını belirterek, ''Kendisini oğlum kadar çok seviyorum, ancak bana yaptığı hareket cezasız kalamaz'' dedi.



Hakan Kutlu, Ankaraspor ile yaptıkları hazırlık maçında İbrahim Ege'yi, sinirli davranışlarından dolayı oyundan aldığını belirterek, ''Maçın hakemi yanıma gelerek, kendisini oyundan almamı, aksi taktirde kırmızı kart göstereceğini söyledi. Ben de Gaziantepspor maçını düşünerek ve bu çok güvendiğim oyuncumun kırmızı kart görmesini engellemek için kendisini oyundan aldım. Ancak kendisi, o andaki psikolojisiyle oyundan alınışına sinirlenerek, çıkarılışını protesto etti. Kendisini oğlumdan ayrı tutmam ve bunu herkes bilir. Ancak İbrahim bu hareketi Hakan Kutlu'ya yapsaydı sorun olmazdı ama bu hareket Ankaragücü Teknik Direktörü'ne yapılmıştır. Kendisinin bu hareketi cezasız kalmayacak'' diye konuştu.



İbrahim Ege'nin bu davranışı sonucunda kendisini kadro dışı bıraktığını belirten Kutlu, futbolcunun takımdan ayrı çalıştığını sözlerine ekledi.

