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Spor

Ankaragücü'nde Hakan Kutlu dönemi ANKARA (A.A)

13 Aralık 2011 23:35

-Ankaragücü'nde Hakan Kutlu dönemi ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı. Başkent temsilcisi, Ziya Doğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için eski futbolcuları ve bir dönem sarı-lacivertli kulüpte teknik adamlık da yapan Hakan Kutlu ile yeniden anlaştı. Kulüp başkanı Sami Altınyuva, AA muhabirine yaptığı açıklamada teknik direktör Ziya Doğan ile yollarını ayırmalarının ardından bu görev için Hakan Kutlu ile anlaşma sağladıklarını söyledi.  Hakan Kutlu ile bu akşam yaklaşık 1 saat süren bir görüşme yaptıklarını belirten Altınyuva, ''Kulübümüzün içinden geçtiği bu zor dönemde, takımı, camianın içinden yetişmiş, bizi anlayabilen ve Ankaragücü'nü koşulsuz seven birine emanet etmeyi doğru bulduk'' dedi. Altınyuva, Hakan Kutlu ile yarın yapılacak antrenman öncesinde sözleşme imzalayacaklarını da sözlerine ekledi.

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