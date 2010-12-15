T24 LogoT24 Logo
Spor

ANKARAGÜCÜ'NDE FUTBOLCU KALMIYOR ANKARA (A.A)

15 Aralık 2010 21:55

-ANKARAGÜCÜ'NDE FUTBOLCU KALMIYOR ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Ankaragücü Kulübü'nde 26 Aralık tarihine kadar futbolcuların alacaklarının ödenmemesi durumunda, 23 futbolcunun serbest kalacağı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereğince alacakları ödenmediği için kulübe ihtarname gönderen 23 futbolcu, 21-26 Aralık tarihleri arasında yakalaşık 15 milyon liralık alacaklarının ödenmemesi durumunda serbest kalacaklar. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda kayyum atanırsa kayyumun, kayyum atanmaz ise mevcut yönetimin yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki futbolcu alacaklarını, 26 Aralık tarihine kadar yatırması gerekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24