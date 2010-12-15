-ANKARAGÜCÜ'NDE FUTBOLCU KALMIYOR ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Ankaragücü Kulübü'nde 26 Aralık tarihine kadar futbolcuların alacaklarının ödenmemesi durumunda, 23 futbolcunun serbest kalacağı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereğince alacakları ödenmediği için kulübe ihtarname gönderen 23 futbolcu, 21-26 Aralık tarihleri arasında yakalaşık 15 milyon liralık alacaklarının ödenmemesi durumunda serbest kalacaklar. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda kayyum atanırsa kayyumun, kayyum atanmaz ise mevcut yönetimin yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki futbolcu alacaklarını, 26 Aralık tarihine kadar yatırması gerekiyor.