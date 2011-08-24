-Ankaragücü'nde devir-teslim töreni ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Yargıtay'ın aldığı kararla faaliyeti sona eren Ahmet Gökçek yönetimi, kulübün defter ve evraklarını eski başkan Cengiz Topel Yıldırım ve ekibine teslim etti. Saray Spor Tesisleri'nde yapılan törende, defterler Yıldırım yönetimine teslim edilirken, Cengiz Topel Yıldırım bir kez daha sarı-lacivertli kulübün başkanı oldu. Cengiz Topel Yıldırım, şu anda Ankaragücü camiasının karşısında seçilmiş bir başkan olmadığını, yok hükmünde sayılan bir yönetimden sonra Ankaragücü'ndeki tıkanıklığı çözmek adına bu göreve geldiğini belirterek, ''Öncelikle bir algıyı düzeltmek istiyorum. Bu devir-teslim töreni Cumartesi günü olacaktı. Oraya bizim gitmeme veya teslim almama gibi bir irademiz söz konusu değil. Sadece yapılan görüşmelerde hukuki sürecin bir adımının tamamlanmadığı ortaya çıktı. Bu çerçevede Cumartesi yapılması gereken toplantı gerçekleşmedi. Gelinen hukuki durum karşısında biz Ankaragücülü bir yönetimdik, görevimizi alnımızın akıyla teslim ettik ve gittik. Ancak gelinen nokta, bu anda Ankaragücü'nün bize bu görevi teslim etme noktasına getirdi'' diye konuştu. Bu sürecin ardından yönetici arkadaşlarıyla birlikte ilk adımlarının en kısa sürede kulübü genel kurula götürmek olacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Sorumluluk ve yükümlülük sınırlarımız ve çizgimiz budur. Bizim arkadaşlarımızla birlikte hep ilk ve son kelimemiz 'Ankaragücü için' oldu. Bizim bunun dışında bir kelimemiz yok. Bir kısım futbolcular sözleşmesini feshetti ya da etme aşamasındalar. Çok güzide bir kadro var ve bu kadronun 15 gün sonra başlayacak lige çıkması gerekiyor. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Onursal başkan Cemal Aydın'ın, Sayın Melih Gökçek'in ve değerli arkadaşlarımızın hepsinin bize yardımcı olacaklarını ve hiç kimsenin Ankaragücü'ne küsme lüksünün olmadığını söylemek istiyorum. Ankaragüçlüyüm diyen herkesten destek bekliyorum.'' Ankaragücü'nün bu süreçten birlik içinde çıkması gerektiğinin altını çizen Cengiz Topel Yıldırım, ''Söylemlerimize özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkesten ricam, herkesin bir hesabı, bir maçı ve rövanşı olabilir ama bu maçın galibi Ankaragücü olsun. Hesaplaşmaları hiç kimse Ankaragücü üzerinden yapmasın. Sadece kulübü olduğu bu durumdan çıkaralım'' diyerek sözlerini tamamladı. -Eski yönetici Kavlak'ın görüşleri- Eski Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Avni Kavlak ise Ankaragücü'nü bugün içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için bu birlikteliğin olumlu bir hareket olduğunu belirterek, ''4 Ağustos'ta Yargıtay'ın kararından sonra bizim yöneticiliğimiz fiilen düştü. Bir takım kışkırtmalara rağmen hep birlikteyiz. 100. yılını geçiren Ankaragücü'nde yönetimler gelip geçicidir, kalıcı olan Ankaragücü'dür'' dedi. Ankaragücü eski yöneticisi Nadir Koç ise Ankaragücü'nün önünün açılmasıyla ilgili eski yönetime düşen her türlü yardımı sağlayacaklarını ifade ederek, ''Şimdiki yönetime dışardan her türlü desteği vereceğiz. Ankaragücü için üzerimize düşeni ne varsa yapmaya hazırız'' diye konuştu.