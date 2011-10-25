-Ankaragücü'nde çöküş sürüyor ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de, 2011-2012 sezonunun 7'nci haftası geride kalırken, topladığı 1 puanla son 12 yılın en kötü sezonunu geçirmeye devam ediyor. Yaşadığı sıkıntılı dönemden bir türlü kurtulamayan sarı-lacivertlilerde yönetim, kulüp içinde oluşan kaos ortamını sona erdirmek için 30 Ekim Pazar günü kongre kararı aldı. Yönetim bazında bu gelişmeler yaşanırken, futbol takımı ise puan alamama alışkanlığını sürdürüyor. Başkent ekibi, ligin 7 haftalık bölümü geride kalırken, 4'üncü haftada oynanan Gençlerbirliği maçında aldığı 1 puan dışında, henüz hanesine puan yazdırmayı başaramadı. 1999-2000 sezonunun 7'nci haftasında 2 puanla son sırada yer alan Ankaragücü, 2006-2007 sezonunda da 7'nci hafta mücadelesi sonunda topladığı 4 puanla kendisine ligin en alt sırasında yer bulmuştu. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında sahasında Mersin İdmanyurdu'na 2-1, 2'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1, 3'üncü haftasında sahasında Sivasspor'a 3-1 yenilirken, 4'üncü hafta da ise Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını elde etti. Ligin 5'inci haftasında evinde Galatasaray'ı konuk eden Ankaragücü, bu maçı da 3-0 kaybederek, ilk 5 hafta sonunda 1 puanla 18'inci sırada yer aldı. Sarı-lacivertli takım, 6'ncı haftada şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'a konuk olurken, başarılı bir performans sergilediği karşılaşmadan da 3-2 yenik ayrılmaktan kurtulamadı. 7'nci haftada ise sahasında Orduspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamayan Başkent temsilcisi, bu hafta da 1 puanla ligin en altında yer almaya devam etti. -Kalesini gole kapatamıyor- Başkent temsilcisi, ilk 7 haftalık periyotta savunmada da açıklar vermeye devam ediyor. Ligin 4'üncü haftasında oynadığı Gençlerbirliği maçı dışında her karşılaşmada kalesinde en az 2 gol gören başkent ekibi, bu istatistikte de kötü bir sezon geçiriyor.