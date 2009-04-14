

Turkcell Süper Lig'de hafta sonu sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek Ankaragücü'nde, Ceyhun şoku yaşanıyor.



Ligde 27 puanla sondan 3. sırada yer alan ve kalan 7 haftalık süreçte çıkacağı her maç kendisi açısından büyük önem taşıyan başkent temsilcisinde, son haftaların formda ismi Ceyhun'un sakatlığı moralleri bozdu.



Geçen hafta yapılan Bursaspor maçında sakatlanan ve yapılan kontrollerden sonra her iki uyluk ön adalesinde yırtık olduğu tespit edilen Ceyhun'un, 2 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.







