-ANKARAGÜCÜ'NDE BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Ankaragücü, bir günlük iznin ardından bugün sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, ısınma koşusuyla başladı. Antrenör Levent Şahin nezaretinde koordinasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra kanat ve gol organizasyonlarına geçti. Gol çalışmasında teknik direktör Ümit Özat, oyuncularını uyararak gol atamayanlara şınav çektireceğini söyledi. Uyarılara rağmen gol atamayan oyuncular, saha içinde 20'şer tane şınav cezasından kurtulamadı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, milli takımlarda bulunan Özgür Çek, Vittek, Sestak, Sapara, Rajnoch, Zewlakow, Meye ve Theo yer almazken, Umut, Doğan, Hanifi ve yorgun olan Hürriyet ile Metin, ağırlık salonunda çalıştı. Hürriyet ve Metin'in yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtilirken, Ankaragücü, bu akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.