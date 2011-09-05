-Ankaragücü'nde ayrılıklar sürüyor ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Futbolda yeni sezonun başlamasına bir hafta kala, takım kurmakta zorlanan Ankaragücü'nde yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Fatih Tekke de Ankaragücü Kulübü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini belirterek izin istedi. Milli futbolcunun Orduspor ile anlaştığı öğrenildi. Başkent ekibinde ayrıca Metin Akan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı. Bu arada Ankaragücü, futbol ailesine olan 10.5 milyon TL'lik borcu nedeniyle konulan transfer yasağını, bugün de kaldırılamadı. Kulüp başkanı Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamada, takımın yeni teknik direktörüyle antrenman yapacağını söylemesine rağmen, sarı-lacivertli futbolcular, bugün de Saray Spor Tesisleri'nde kendi başlarına çalıştı. Yaklaşık 15 dakika koşan futbolcular daha sora şut çalışması yaptı. Kulüp yönetiminin antrenörler Ziya Doğan ve eski takım kaptanı ve teknik direktörlerden Hakan Kutlu ile temasta olduğu bildirildi. -9 futbolcu ile yollar ayrıldı- Ankaragücü'nde bugün Fatih'in başka kulüple anlaşmasının ardından, toplam 9 futbolcuyla yollar ayrılmış oldu. Metin Akan, Rajnoch, Kelhar, Sestak, Tita, Vittek, Adem Koçak ve Sapara giden futbolcular olurken, sarı-lacivertliler, transfer yasağı nedeniyle gelen futbolcu hanesine ismini yazdıramadı. Öte yandan, sezon sonunda kulüple ilişkisi kesilen Serdar Özkan, kaleci Senecky, Bora Körk ve Tisdell kulübe geri çağrıldı. Saray Tesisleri'nde sessiz bekleyiş sürerken, bir araya gelen kulüp yönetimi durum değerlendirmesi yapıyor.