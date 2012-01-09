Ankaragücülü Turgut Doğan kaçırıldı!



T24 - Ankaragücü Kulübü Başkanı Sami Altınyuva, Turgut Doğan Şahin için Gaziantepspor ile 1 milyon 300 Bin TL karşılığında el sıkıştı. Bu gelişme üzerine Ankaragücü Menajeri Hikmet Hancıoğlu, Turgut Doğan Şahin'i kaçırdı.

Ankaragücü yönetimi ikiye bölündü. Bazı yöneticiler başkan Altınyuva'nın yanında yer alırken, Bazı yöneticiler de karşısında yer aldı. Bu gelişmeler üzerine Kulüp Menajeri Hikmet Hancıoğlu, Şahin'i kaçırdı.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre; futbolcunun yanından bir dakika ayrılmadığı belirtilen ve nerede oldukları bilinmeyen Hancıoğlu'nun Beşiktaş maçından sonra Turgut Doğan Şahin'i alarak ortadan kayboldukları belirtildi.



Hikmet Hancıoğlu'nun ise yakın çevresine, ''Futbolcumuz ve Ankaragücü menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz'' dediği belirtildi. Başkanın ve bazı yönetim kurulu üyelerinin gizlice yaptıkları pazarlıkların Ankaragücü Kulübü'ne zarar verebileceği düşüncesiyle bu şekilde hareket ettiği belirtilen Hancıoğlu'nun, istenilen şartlar oluşmadığı sürece başkanın yaptığı anlaşmaya yanaşmayacağı ve futbolcuya imza attırmayacağı ifade edildi. Ayrıca Turgut Doğan Şahin'in imza atmadığı sürece Başkan Sami Altınyuva'nın futbolcuyu satamayacağı da belirtildi.



Ankaragücü'nde pazar akşam saatlerinde yaşanan Turgut Doğan Şahin Savaşı şu şekilde gelişti.





Teknik direktör Kutlu: Satışa izin vermem



Teknik direktör Hakan Kutlu'nun 'Yönetim maçtan önce Turgut Doğan Şahin'in satışı için bir protokol imzalamış. Bu satışa izin vermem" sözleri ile hareketlenen Ankaragücü kulisleri köşe kapmacaya dönüştü.





Taraftarlar Altınyuva'yı aradı



Sami Altınyuva'nın Gaziantepspor yöneticileri ile görüştüğü öğrenildiğinde hareketli dakikalar başladı. Ankaragücü taraftarları Sami Altınyuva'yı önce kulüpte aradı. Kulüpte olmadığını öğrenen taraftarlar Arayışlarını otellere çevirdi. Taraftarlar görüşmenin yapıldığı oteli tespit ettiler ve oraya yöneldiler.



Taraftarın buraya geleceğini öğrenen Altınyuva bazı yöneticilerle birlikle bulundukları oteli herhangi bir tepki olmaması için terk ettiler.



Bu arada Hakan Kutlu'nun 'Turgut'u sattırmam' sözlerini değerlendiren Sami Altınyuva, 'Herkes işini yapacak. Hoca hocalığını yönetim de yöneticiliğini bilecek. Turgut için bize Antalyaspor, Bursaspor, Gaziantepspor ve Trabzonspor'dan teklif geldi. Eğer futbolcumuz isterse ve Ankaragücü'nün çıkarı varsa kendisini satabiliriz. Futbolcu istemezse bu satış olmaz" dedi.





