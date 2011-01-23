T24 LogoT24 Logo
Spor

Ankaragücülü oyuncu Uğur Uçar maç öncesi tutuklanıyordu

Ankaragücü’nün futbolcularından Uğur Uçar, sabaha karşı tutuklanıyordu.

23 Ocak 2011 02:00

T24 - Ankaragücü’nün futbolcularından Uğur Uçar, sabaha karşı tutuklanıyordu.

Lig.tv.com.tr’nin haberine göre, maç öncesinde 05.00 sularında otele gelen polis, kulüp yetkililerinin, “Maçtan 12 saat önce futbolcumuzu götürürseniz olay başka yerlere çekilir. Trabzon’a maledilir” demesi üzerine ikna edildi.

İstanbul’daki bir sürücü kursuna evrakta sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle dava açıldığı, buradan ehliyet alanların arasında bulunan Uğur Uçar’a da ifade vermesi için tebligat gönderildiği öğrenildi. Ancak tebligat genç futbolcuya ulaşmadı. İstanbul Bakırköy’de görülen davaya ifade vermeye gelmemesi nedeniyle de Uğur Uçar’ın polisler nezaretinde ifadeye getirilmesi için karar alındı. Maçtan sonra savcılığa ifade veren Uğur serbest bırakıldı ancak ehliyetine de el konuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24