Ankaragücülü oyuncu Uğur Uçar maç öncesi tutuklanıyordu

T24 - Ankaragücü’nün futbolcularından Uğur Uçar, sabaha karşı tutuklanıyordu.

Lig.tv.com.tr’nin haberine göre, maç öncesinde 05.00 sularında otele gelen polis, kulüp yetkililerinin, “Maçtan 12 saat önce futbolcumuzu götürürseniz olay başka yerlere çekilir. Trabzon’a maledilir” demesi üzerine ikna edildi.

İstanbul’daki bir sürücü kursuna evrakta sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle dava açıldığı, buradan ehliyet alanların arasında bulunan Uğur Uçar’a da ifade vermesi için tebligat gönderildiği öğrenildi. Ancak tebligat genç futbolcuya ulaşmadı. İstanbul Bakırköy’de görülen davaya ifade vermeye gelmemesi nedeniyle de Uğur Uçar’ın polisler nezaretinde ifadeye getirilmesi için karar alındı. Maçtan sonra savcılığa ifade veren Uğur serbest bırakıldı ancak ehliyetine de el konuldu.