-ANKARAGÜCÜ: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 1 (İLK YARI) ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Eskişehirspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. 14. dakikada Alper'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Burhan, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak auta gitti. 18. dakikada Özgür'ün ceza alanına girerken yaptığı vuruşta, top kaleci Ivesa'da kaldı. 20. dakikada Pele'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Özden topu kontrol etti. 28. dakikada Pele'nin ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Özden topu son anda kornere tokatladı. 35. dakikada Doğa'nın ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Burhan, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0 41. dakikada Vittek'in kafayla indirdiği topun gelişine çok düzgün bir vuruş yapan Fatih, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Tolga Özkalfa, Adil Sinem, Serkan Akal Ankaragücü: Özden, Uğur, Aydın, Zewlakow (Dk. 43 Mehmet), Klukowski, Serdar, Kağan, Rajnoch, Özgür, Fatih, Vittek Eskişehirspor: Ivesa, Sezgin, Nadarevic, Veysel, Volkan, Pele, Burhan, Alper, Doğa, Sezer, Ümit Goller: Dk. 35 Burhan (Eskişehirspor), Dk. 41 Fatih (Ankaragücü)