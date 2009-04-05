Ankaragücü, zorlanmadı



Turkcell Süper Lig'de 26. haftanın maçında Ankara’da Ankaragücü, son haftaların formda takımı Kocaelispor’u her iki yarıda attığı gollerle 4-0 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig’de alt sıraları ilgilendiren maçta Ankaragücü, Kocaelispor’u kendi saha ve seyircisi önünde 4-0 mağlup ederek biraz olsun rahat bir nefes aldı.



Ankaragücü’nde Teknik Direktör Hikmet Karaman takımının başındaki ilk maçına çıktı. Deplasman takımı Kocaelispor ise haftalardır süren çıkışını devam ettirmek istiyordu.



Maça ev sahibi Ankaragücü hızlı başladı ve Jaba’nın 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

22. dakikada yine Jaba takımının ve kendisinin ikinci golünü atmayı başardı: 2-0

İlk yarıda başka gol olmayınca devre 2-0 Ankaragücü’nün üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Kocaelispor’un ilk yarıya oranla biraz daha pozisyon ürettiği gözlendi.



Ev sahibi Ankaragücü’nde defans oyuncusu Bouzid 69. dakikada skoru 3-0’a getiren golü attı.

Uzatma dakikalarında Ankaragücü'nde sonradan oyuna giren Iglesias takımının 4. golüne imza attı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 4-0 Ankaragücü’nün üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 27’e yükseltirken, Kocaelispor ise 24 puanda kalmış oldu.



ANKARAGÜCÜ: 4 - KOCAELİSPOR: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yunus Yıldırım, Sülayman Özay, Mustafa İspiroğlu

Ankaragücü: Serkan, Özgür Bayer, Bouzid, De Souza, İlkem, Kerem Şeras, Semavi Özgür, Ceyhun Eriş, Barbaros, De Nigris, Jaba

Kocaelispor: Kılıçarslan, Ross, Sadigov, Muhammet Özdin, Ergün Teber, Nsumbu, Adem, Levent Kartop, Murat Hacıoğlu, Taner Gülleri, Agbetu

Goller: Dk. 11 ve 22 Jaba, Dk. 69 Bouzid, Dk. 90 Iglesias (Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 41 Ross (Kocaelispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Ceyhun Eriş’in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.



4. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Jaba'nın vuruşunda, kaleci Kılıçarslan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



Aynı dakikada Jaba'nın sol taraftan yaptığı ortada topla buluşan İlkem'in vuruşunda, kaleci Kılıçarslan meşin yuvarlağı yumruklarıyla kornere yolladı.



11. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Jaba, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



17. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topla son buluşan Barbaros'un vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.



21. dakikada defansın sektirdiği topu önünde bulan De Nigris'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



22. dakikada Semavi Özgür’ün ara pasını Ceyhun Eriş ceza alanı içinde kontrol etti. Bu futbolcunun ortasında kale önünde topla buluşan Jaba, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısını Ankaragücü 2-0 önde tamamladı.