-Ankaragücü yuvaya döndü ANKARA (A.A) - 08.11.2011 - Ahmet Gökçek'in başkanlığı döneminde Saray Spor Tesisleri'ni kullanan Ankaragücü, bugün Beştepe'deki eski tesislerinde ilk antrenmanını yaptı. Antrenman öncesinde kulüp başkanı Cengiz Topel Yıldırım, futbolcularla tek tek bayramlaşarak, başarılar diledi. Ankaragücü'nün Beştepe'deki tesislerindeki antrenmanını izleyen yaklaşık 500 taraftar, yaktıkları meşaleler ve tezahüratlarla futbolculara moral verdi. Başkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, takımın tekrar Beştepe'deki tesislere dönmesinin çok önemli olduğunu belirterek, ''Bugün ben de taraftarımız gibi çok mutluyum. Söylenecek çok şey var ama bugün yeri değil, zamanı gelince söyleyeceğim. Bütün Ankaragücü camiasının bayramını kutluyorum'' dedi.