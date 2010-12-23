-ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNDEN ''DEVAM'' KARARI ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek, yönetime devam kararı aldıklarını söyledi. Ahmet Gökçek, eski başkanlar Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım'ın, Ankaragücü'ne zarar verdiklerini belirterek, ''Bunun üzerine biz de yönetim olarak Ankaragücü'nde devam kararı aldık. Yasal haklarımızı kullanarak, yola devam edeceğiz. Bunun en büyük sebebi ise bir süredir kamuoyunun yakından takip ettiği gibi eski başkanlar Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım'ın yaptıkları açıklamaların samimi olmamasıdır'' dedi. Gökçek, eski iki başkanın açıklamalarıyla Ankaragücü'ne zarar verdiklerinin görüldüğünü, üstelik randevularına da sadık olmadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Cengiz Topel Yıldırım'ın randevu istemesine rağmen gelmemesi hoş bir davnanış değildi. Ankaragücü'ne neler yapıp, yapamayacaklarını kendileri ispat ettiler. Bu tavır ve samimiyetsizliklerini gördükten sonra devam kararı aldık. Bu kararı daha önce almamamızın sebebi ise, açılan davaların nereye gideceği, hangi boyuta gideceği belli değildi. Bunu net bir şekilde görmek istedik.'' -FUTBOLCULARIN ALACAKLARI ÖDENMEYE BAŞLADI- Gökçek, futbolcuların alacaklarını ödemeye başladıklarını da vurgulayarak, ''Biz bir ödeme planı yaptık. Oyuncularımızın hiç birini serbest bırakmayacağız. Bizim istediklerimizle devam edeceğiz. Takıma birkaç yeni transfer daha yapacağız. ödeme yapmaya bugün başladık'' diye konuştu.