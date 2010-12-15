Ankaragücü yönetimi düşürüldü

T24 - Geçen hafta sonunda Fenerbahçe'yle oynayıp kazandığı maç sonrası yönetici Levent Çamur ile futbolcu Emre Belözoğlu arasında geçen olaylarla gündeme gelen Ankaragücü güne şok bir olayla uyandı. Melih Gökçek, Ankaragücü'nün kongresinin iptaline ilişkin, ''Yazık oldu, bu sene herhalde Ankaragücü küme düşer, durum bunu gösteriyor'' dedi.



Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankaragücü'nde Ahmet Gökçek'in başkanlığa seçildiği 30 Ağustos 2009 tarihli olağanüstü genel kurul ile 3 Ocak 2010 tarihli genel kurul kararlarını iptal etti.

Kulübün eski Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Erkin Karaözbek, Mehmet Demirciler, Metin Veziroğlu ve Mehmet Aymelek'in açtığı davada karar çıktı.

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davacı ve davalı avukatları katıldı.

Davacıların avukatları, kulüp avukatının dosyanın görevsizlik kararıyla sulh hukuk mahkemesine gönderilmesi ve spor hukuku ve dernekler hukuku alanlarında uzman 2 kişilik bilirkişi heyetinden yeniden rapor alınması yönündeki taleplerinin kabul edilmemesini isteyerek, davada karar verilmesi talebinde bulundular.

Kulüp avukatı Mustafa Asım Kahyaoğlu ise görev itirazı ile dosyanın bilirkişiye gönderilmesi taleplerini tekrarladı. Kahyaoğlu, mahkemenin bu talepleri kabul etmemesi durumunda, davanın reddini istedi.

Bu beyanları dinledikten sonra kararı açıklayan Yargıç Ömer Kızılkaya, yeniden bilirkişi raporu alınması ve görevsizlik kararı verilmesi yönündeki talepleri reddetti.

Kızılkaya, Ankaragücü'nde Ahmet Gökçek'in başkanlığa seçildiği 30 Ağustos 2009 tarihli olağanüstü genel kurul ile 3 Ocak 2010 tarihli genel kurul kararlarının iptaline karar verildiğini açıkladı.

Duruşmayı, bir grup Ankaragücü taraftarı da izledi.



Bilirkişi raporu

Dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda, özetle, “usulüne uygun olmayan 400 kişinin genel kurula iştiraklerinin sağlandığı, genel kurulun iradesinin hukuka uygun şekilde ortaya çıkmadığı, dolayısıyla genel kurulun, 400 üyenin katılımı anından itibaren yok hükmünde olduğu, seçimlerin de hukuken hiçbir geçerliliğinin olmadığı” kaydedilmişti.

Raporda, “genel kurulun iptalinin gerektiği, dernek üyesi olmayanların yönetici seçilemeyecekleri, seçilen yöneticilerin geçerliliğinin bulunmadığı, söz konusu 400 üyenin katılımıyla gerçekleşen 3 Ocak 2010 tarihli genel kurulun da yeterli çoğunluk sağlanmadan toplandığı ve bu nedenle iptalinin gerektiği” ifade edilmişti.





Gökçek: Ankaragücü bu sezon küme düşer



Melih Gökçek, Ankaragücü'nün kongresinin iptaline ilişkin, ''Yazık oldu, bu sene herhalde Ankaragücü küme düşer, durum bunu gösteriyor'' dedi.



Gökçek, 3. Ankara Turizm ve Tanıtma Konseyi toplantısı çıkışında gazetecilere, Anakaragücü'nün genel kurulunun iptali ve bundan sonraki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bu gayretlerin Ankaragücü'ne zarar vereceğini düşündüğünü kaydeden Gökçek, ''Aldatma yoluna gidildi. Bu aldatma neticesinde kongre iptal edildi. Neticesine herkes katlanır. Yazık oldu, bu sene herhalde Ankaragücü küme düşer, durum bunu gösteriyor'' diye konuştu.



Şu anda futbolcuların tamamının serbest kaldığını, Ankaragücü'nün yeniden transfer yapması gerekeceğini ifade eden Gökçek, ''Cemal Aydın ile Cengiz Topel'e hayırlı olsun'' diyerek tepkisini dile getirdi.



Gökçek, ''2 sorumlu var, diyebilir miyiz?'' sorusu üzerine şunları söyledi:

''Kesinlikle 2 sorumlu vardır, ilk davaları açtıran Cemal Aydın'dır. İkinci davaları açtıran Cengiz Topel'dir. Bu kadar istekliler madem, bakalım ne yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Ümit ederim, Ankaragücü'nü düze çıkarırlar, çıkaramazlarsa bunun altında kalırlar.''



''Takım kayyuma mı devredilecek'' sorusuna da Gökçek, ''Hayır, kayyuma devretme kararı vermemiş mahkeme. Ama yönetimin tavrına bağlı, yönetim istifa ederse, kayyum gelir'' yanıtını verdi.