-ANKARAGÜCÜ YENİLGİSİ FATMA NİNEYİ ÜZDÜ KARS (A.A) - 18.10.2010 - Dün İstanbul'da oynanan Galatasaray-Ankaragücü maçını izleyen 105 yaşındaki Fatma Çolak, memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine gitmek üzere uçakla Kars'a geldi. Ali Sami Yen Stadı'nda dün oynanan ve Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 4-2 yenildiği maçı izleyen 105 yaşındaki Fatma Çolak, beraberinde oğlu Ziver Çolak ile birlikte Kars Havaalanı'na geldi. Çolak'ın parmağındaki Galatasaray yüzüğü ile Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın kendisine hediye ettiği tablo ve kupa, görenlerin dikkatini çekerken, bazı vatandaşlar da Çolak'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 4-2 mağlup olmasına çok üzüldüğünü ifade eden Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ''İstanbul'da Galatasaray'ın maçını izledim. Ama sonucuna çok üzüldüm. Daha iyi olabilirdi. Kulüp Başkanı Adnan Polat'ın misafirperverliğinden çok memnun kaldım. Galatasaray'ın durumunun düzeleceğine ve iyi olacağına inanıyorum.'' Oğlu Ziver Çolak da annesinin maç anında çok güzel anlar yaşadığını belirterek, ''İyi bir şekilde bizi ağırladılar ve annemle birlikte maçı seyrettik. Kulüp başkanı Adnan Polat'a teşekkür ediyoruz'' dedi. Fatma Çolak daha sonra karayoluyla memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine hareket etti.