-Ankaragücü yeniden Topel'de ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Ankaragücü Kulübü'nün eski basın sözcüsü Avni Kavlak, yarın yapılacağı açıklanan genel kurulun iptal edildiğini söyledi. Kavlak, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 12 Temmuz 2011 tarihinde 2011-4872 sayılı kararıyla, 30 Ağustos 2009'da yapılan genel kurulda alınan tüm kararları yok hükmünde kabul ettiğini hatırlatarak, ''Yargıtay, divanın seçilmesi dahil o genel kurulda alınan tüm kararları yok saydı. Çeşitli hukukçularla yaptığımız görüşmeler sonrasında, genel kurulu toplama yetkimizin olmadığı tespit edildi. Ankaragücü'nü yeni bir kaos ortamına sokmamak için, yarın yapılacağı açıklanan genel kurulu iptal ettik'' dedi. Genel kurul kararlarının Yargıtay tarafından yok sayılması sonrasında yönetimlerinin herhangi bir geçerliliği kalmadığını ifade eden Kavlak, ''Bu karar sonrasında elimizdeki tüm defterleri ve belgeleri, o dönemin yönetimi olan Cengiz Topel Yıldırım ve arkadaşlarına bugün teslim edeceğiz. Bugün itibariyle görevimizi tamamlamış oluyoruz ve çekiliyoruz'' diye konuştu.