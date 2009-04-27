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Spor

Ankaragücü ve Ankara Tarımspor Birinci Lig'de

27 Nisan 2009 14:46


Aroma Bayanlar Voleybol İkinci Ligi Final Grubu maçları sonunda Ankaragücü ve Ankara Tarımspor, Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'ne yükseldi. 

Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'nda yapılan son gün müsabakalarında Ankaragücü, Yeşilyurt'u 3-1, Ankara Tarımspor da Beylikdüzü'nü 3-2 yenerek gelecek sezon Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Maçların ardından yapılan kupa törenine Aydın Valisi Mustafa Malay, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Andre Meyer ve Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık katıldı.

Turnuvada Ankaragücü'ne 12 bin TL, Ankara Tarımspor'a 10 bin TL, Beylikdüzü'ne 7 bin 500 TL ve Yeşilyurtspora da 5 bin TL para ödülü verildi.

Ankaragücü Kulübü Onursal Başkanı Cemal Aydın, yaptığı açıklamada Ankaragücü'nün hep hedefi olan bir takım olduğun belirterek:

"Voleybolda 3 senelik bir yatırım sonrası sporcularımız Birinci Lig'e yükseldi. Ankaragücü camiasının sıkıntı çekmesine gerek yok. Dün ne söylediysek bugün de aynısı geçerli. Genç bir kadro oluşturduk. Bu arkadaşlarımız benimle birlikte görevini başarıyla yapıyor. Ankaragücü iyi yolda, hiç kimse endişe etmesin" dedi.

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