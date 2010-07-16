-ANKARAGÜCÜ UMUT VERDİ ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren sarı-lacivertliler, Sivasspor ile yaptığı hazırlık maçından 3-0 galip ayrıldı. Saray Spor Tesisleri'nde ilk yarısı 1-0 sonuçlanan karşılaşmada golleri, Metin (2) ve Hürriyet (penaltıdan) kaydetti. İlk hazırlık maçını Sivasspor ile yapan Ankaragücü, sahaya Senecky, Uğur, Aydın, Zewlakow, Koray, Hürriyet, Güven, Theo, Umut, Mehmet Çakır ve Metin ilk 11'i ile çıktı. Konuk ekip Sivasspor ise Akın, Abdurrahman, Murat Sözgelmez, Diallo, Hayrettin, Mehmet Naz, Zita, Cihan, İbrahim, Sedat, Kamanan 11'i ile yer aldı.