Ankaragücü tüm için kalan maçlar final

Ankaragücü Basın Sözcüsü Fatih Mert, ligde kalan maçların kendileri için final niteliği taşıdığını söyledi.



Fatih Mert, yaptığı açıklamada, ligin son haftalarına girildiği şu günlerde hem şampiyonluk hem de ligde kalma mücadelesinin çetin geçtiğini kaydetti.



Ligde alt sıralarda yer alan takımların her maçının bir final olduğunu, bu maçlarda yaşanacak hataların ise telafisinin mümkün olmayacağını belirten Mert, şu görüşlere yer verdi:



"Ligde son üç haftaya girilirken Ankaragücü'nün tüm maçları ayrı bir final olup bu maçlardan alnımızın akıyla ve 3'er puan alarak ayrılmak istiyoruz. Ancak son oynadığımız Galatasaray maçında aleyhimize çok ucuz bir penaltı çalınmış ve bir oyuncumuz haksız yere kırmızı kart ile oyundan ihraç edilerek maçın kaderi ile oynanmıştır. 100 yıllık bir geçmişe sahip ve Turkcell Süper Lig'e katılım olarak ilk 4 içinde bulunan kulübümüzün önümüzdeki maçlarda yapılacak hiçbir hataya tahammülü yoktur."



Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun ligin son 3 haftasında oynanacak olan maçlara FIFA hakemleri görevlendirmesini isteyen Mert, "Bu maçlarda görev yapacak hakemlerin de maçların ehemmiyetine binaen yüksek konsantrasyon ile hazırlanarak gelmesi gerektiğini bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

