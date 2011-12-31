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Spor

Ankaragücü taraftarlarından protesto yürüyüşü ANKARA (A.A)

31 Aralık 2011 18:48

-Ankaragücü taraftarlarından protesto yürüyüşü ANKARA (A.A) - 31.12.2011 - Ankaragücü taraftarları, takımın içinde bulunduğu durumu protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 350 kişilik grup, 19 Mayıs Stadı'ndan başlayarak Kızılay'daki Sakarya Meydanı'na kadar yürüyerek, kulübün eski başkanlarından Cemal Aydın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek aleyhinde tezahüratlar yaptılar. Geniş güvenlik önlemleri altındaki yürüyüşlerini Sakarya Meydanı'nda noktalayan Ankaragücü taraftar grubu, burada bir basın açıklaması yaptı. Grupta yer alan bir taraftarın okuduğu ve Cemal Aydın ile başlayan kaosun daha sonra göreve gelen başkanlar tarafından büyütülerek sürdürüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Melih Gökçek destekli yönetimin kaosu bitirmesini beklerken, onlar daha da büyümesine neden oldular. Şimdi ise Sami diye birisi çıkmış, sözde arabasını satarak takımı kurtaracak görüntüsüyle şov yapıyor. Elinde futbolcusu kalmadı. Bu durum isyanın bir başlangıcı. Herkese buradan çağrı yapıyoruz. 5 Ocak tarihine kadar herkes taşın altına elini koysun ve 100 yıllık efsaneyi kurtarsın.'' Ankaragücü'nün delegeliğe kapalı bir takım olduğuna da değinilen açıklamada, ''Büyük iş adamlarımız ya delege yapılmıyor, veya delegelikten atılıyor. Böylesine delegeliğe kapalı bir takımız. Buradan başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz; bu işe el atıp çözsünler, bize (B) planını yaptırmasınlar'' denildi. Taraftar grubu, basın açıklamasının ardından, ellerindeki meşalelerle de bir gösteri yaptıktan sonra, polislerin eşliğinde dağıldı.

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