Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi

Grandmedical Manisaspor - Ankaragücü: 0-3

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Seyfettin Ünal (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Zafer (x) - Furkan (x) (Dk. 79 Ömer Mang x), Akın (x), Berk (xx), Ulaş (x) (Dk. 67 Aykut xx), Asım (xx), İlkay (xx), Kemal (x), Ömer Buğdaycı (x), Kağan (xx), Ömer Atiş (x) (Dk. 58 Alper x)

ANKARAGÜCÜ: Korcan (xxx) - Erdem (xxx), Gençer (xxx), Alihan (xx), Ferhat (xx), Mbamba (xxx), Kenan (xx), Arif (x) (Dk. 46 Enes xxx), İlhan (xx) (Dk. 46 Sedat xx), Kehinde (xxx) (Dk. 85 Mahmut), Umut (xxx)

GOLLER: Dk. 47 Kehinde, Dk. 53 (P) Umut, Dk. 90+2 Enes (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Kenan (Ankaragücü)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor\'a konuk olan Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek bitime 1 hafta kala adını Spor Toto Süper Lig\'e yazdırdı. Sarı lacivertliler zirve için yarıştığı rakipleri Ümraniyespor ve Boluspor\'un puan kaybetmesinin ardından 6 sezon sonra Süper Lig\'de geri döndü. Son olarak 2011-2012 sezonunda Süper Lig\'de mücadele edip 2\'nci Lig\'e kadar gerileyen Başkent temsilcisinde, 90 dakika bitiminde büyük coşku yaşandı. Manisa\'da takımını yalnız bırakmayan yüzlerce sarı lacivertli taraftarla oyuncular Süper Lig mutluluğunu doyasıya kutladı. Puanını 62\'ye çıkarıp Ümraniyespor\'u 4 puan önüne geçen Ankaragücü\'nü bir üst lige taşıyan golleri 47\'de Kehinde, 53\'te Umut ve 90+2\'de Enes kaydetti.

3\'üncü dakikada Ankaragücü atağında Kenan’ın ortasında topa yükselen Kehinde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

17\'nci dakikada serbest vuruş kullanan Erdem’in kale önüne gönderdiği topu önünde bulan İlhan şutunu çekti. Manisaspor kalecisi Zafer gole izin vermedi.

36\'ncı dakikada Ankaragücü’nde Kenan’ın ortasına Umut kafayı vurdu, top bir kez daha üst direkte patladı.

44\'üncü dakikada Erdem’in pasında topu iyi kontrol eden Kehinde\'nin şutunu kaleci Zafer çıkardı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

47\'nci dakikada Başkent temsilcisi gol perdesini açtı. Erdem\'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kehinde kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1.

53\'üncü dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Topun başına geçen Umut, penaltıyı gole çevirdi: 0-2.

73\'üncü dakikada Ankaragücü\'nde Kehinde\'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Zafer topu son andan kornere tokatladı.

90+2\'nci dakikada Ankaragücü farkı 3\'e çıkardı. Orta sahadan kaptığı topla Manisaspor ceza sahasına sokulan Enes düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3.

Ankaragücü 3\'üncü golü bulduğu dakikada Eskişehirspor da Boluspor karşısında durumu 2-2\'ye getirdi. Boluspor son dakikada yediği golle puan kaybetti ve Ankaragücü, Süper Lig\'e yükseldi.

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