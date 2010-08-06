-ANKARAGÜCÜ SESTAK İLE SÖZLEŞME İMZALADI ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Almanya'nın Bochum takımından 28 yaşındaki Stanislav Sestak'ı bir yıllığına kiraladı. Saray Spor Tesisleri'nde yapılan imza töreninde, kulüp basın sözcüsü Avni Kavlak ve genel menajer Ender Yurtgüven de hazır bulunurken tören Sestak'ın sağlık kontrollerinin uzaması nedeniyle geç başladı. Slovak futbolcunun gelmesiyle başlayan törende Avni Kavlak, ''Bugün de Sestak ile beraberiz. Sestak ile bir yıllık kiralık, üç yıllık opsiyonu olan bir sözleşme imzalıyoruz. Umarım Sestak ile üç yıl bereber oluruz'' dedi. Bazı internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan transfer haberlerinin yer aldığını ifade eden Kavlak, kulüp olarak kendilerinin açıklamadığı hiçbir isme kamuoyunun itibar etmemesini istedi. Slovak futbolcunun açıklamalarını tercüme eden kulüp menajeri Ender Yurtgüven de transfer çalışmalarının teknik ekibin raporu doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Sol bek için Kanadalı Kulukowski dışında 2 isimle daha görüştüklerini ifade eden Yurtgüven, ''Bu 3 isimden biriyle önümüzdeki günlerde anlaşabiliriz. Sol bek transferi dışında 1 transfer daha olabilir'' dedi. Ender Yurtgüven, şu anda 8 yabancı haklarını kullandıklarını, bu yabancıların ülkelerinin milli takımlarında oynayan futbolcular olduğunu belirterek, ''Başkanımız Ahmet Gökçek'in bu yönde açıklamaları olmuştu. Başkanımızın bu vaadini gerçekleştirdik. Sanırım bütün yabancıları milli takımda oynayan tek kulübüz'' diye konuştu. Yurtgüven, transfer haberleri basında yer alan Taddei ile hiç ilgilenmediklerini kaydetti.