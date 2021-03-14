Ankaragücü seriye bağladı

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Göztepe'yi 3-0 yendi. Sarı-lacivertli takım üst üste 3. maçını kazandı.

MKE Ankaragücü ve Göztepe, Eryaman Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan ev sahibi takım Galatasaray, ve Karagümrük'ün ardından Göztepe'yi yenmeyi başardı.

Ankaragücü maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan takımdı. Üst üste ataklar geliştiren Ankara temsilcisi 28'de Atilla Turan'ın ortasını gole çeviren Borven'le 1-0 öne geçti.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda Ankaragücü tempoyu düşürmedi ve 3 dakikada 2 gol daha buldu. 61'de Norveçli golcü Borven, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İki dakika sonra rakip ceza sahası çevresinde paslaşan ev sahibi takımda Borven, Kitsou'ya pas attı. Yunan futbolcu müsait pozisyondaki Endri Çekici'ye topu aktardı ve Çekici çok sert bir şutla skoru 3-0'a getirdi.

Sarı-Lacivertli takım mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Son 5 lig maçında 1 beraberlik 4 galibiyet alan Göztepe ise 39 puanda kaldı.