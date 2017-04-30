T24 LogoT24 Logo
Spor

Ankaragücü şampiyonluk kupasını kaldırdı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü, kutlamayı 19 Mayıs Stadı’nda yaptı

30 Nisan 2017 00:37

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü, kupasını 19 Mayıs Stadı’nda kaldırdı.

Sezonun son maçında sahasında Hatayspor'u konuk eden MKE Ankaragücü, maçı 2-0 kazandı. Orta Hakem Serkan Ergün'ün bitiş düdüğünü beklemeyen birlerce sarı-lacivertli taraftar sahaya inerek şampiyonluğu kutladı.

Uzun süre taraftarların sahadan çıkması için uyarılar yapıldı. Taraftarların sahadan çıkmasının ardından şampiyonluk kutlaması başladı. Kupa töreninde konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Usta, taraftarlarca “sahipsiz Ankara” sloganlarıyla protesto edildi. Bunun üzerine MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner taraftarları sakin olmaları yönünde uyardı.

 

Şampiyon kupasını kaldırdı

 

Ankaragücü yönetimi ve oyuncuları tek tek sahaya kurulan platforma çağrıldı. Burada madalyaları takılan oyuncular, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tekrardan sahaya inen coşkulu taraftar, şampiyonluk sevincini futbolcular ile sarılarak paylaştı.

Değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Mutluyuz, 4 sene uğraştık ve sonunda kupamızı aldık. Mutluyuz, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz” dedi.

 

ETİKETLER

ankaragücüşampiyonlukfutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24