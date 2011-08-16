-Ankaragücü PFDK'ya sevkedildi ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Ankaragücü, TRT Ankara Futbol Turnuvası'nda Orduspor ile yaptığı maçta taraftarların sebep olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi. Başkent temsilcisi, Saray Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada Orduspor ile yaptığı maçta taraftarlarının tribünlerde yanıcı madde yakmaları ve sahaya girmeleri nedeniyle çıkan olaylar, ayrıca çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurula gönderildi. Bu arada, Ankaragücü Kulübünün savunmasını yarın PFDK'ya sunacağı öğrenildi.