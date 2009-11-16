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Spor

Ankaragücü Norveçli teknik direktörle anlaştı

16 Kasım 2009 23:16

Ankaragücü, teknik direktörlük görevine getirmeyi planladığı Norveçli teknik adam Trond Sollied ile 2 yıllığına prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertliler, dün akşam saatlerinde Ankara'ya getirdikleri Trond Sollied ile yapılan görüşmelerin ardından kendisiyle prensipte anlaşırken, Norveçli teknik adamın, eşi ve çocuğuyla görüşmek üzere yarın ülkesine gideceği bildirildi. Ankaragücü Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven ise 19 Kasım Perşembe günü Norveç'e giderek Sollied ile protokol imzaladıktan sonra ikilinin Ankara'ya döneceği kaydedildi.

Bu arada Sollied'in, Ankaragücü'nden yıllık 700 bin Avro olmak üzere 2 yıl için 1 milyon 400 bin Avro alacağı öğrenilirken, Norveçli teknik adamın başyardımcısının Norveçli olacağı, diğer yardımcısının ise Ankaraspor'dan geleceği belirtildi.

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