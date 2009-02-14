Ankaragücü nefes aldı



Ankaragücü, Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantepspor'u seyircisiz oynanan maçta Jaba(2) ve Murat Duruer'in golleriyle 3-1 yenerek puanını 18'e çıkardı.



Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile Gaziantepspor, Ankara'da karşı karşıya geldi.



Ligde kalmak için 3 puana çok ihtiyacı olan Ankaragücü, Jaba(2) ve Murat Duruer'in golleriyle güçlü rakibini 3-1 yendi.



Başkent ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler iyi başladı. 16. dakikada Barbaros ile rakip kaleye etkili gelen Ankaragücü, Jaba'nın 41. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Gaziantepspor kalesinde gol pozisyonu üretmekte zorlanmayan başkent temsilcisi, 45. dakikada Murat Duruer ile farkı 2'ye çıkardı.



İlk yarıda başka gol olmazken, ilk yarı 2-0 Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı giren Gaziantepspor, Tabata'nın penaltından kaydettiği golle skoru 2-1'e getirerek sahadan en azından puanla ayrılmak için yeniden umutlandı.



Risk alarak daha fazla ileri çıkmaya başlayan kırmızı-siyahlıların savunmada verdiği açıkları iyi kullanan başkent temsilcisi, 73. dakikada Jaba'nın topu filerle buluşturmasıyla 3-1 öne geçti.



Kalan sürede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, maçı başkent ekibi Ankaragücü 3-1 kazanarak puanını 18'e yükseltti.



ANKARAGÜCÜ: 3 - GAZİANTEPSPOR: 1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Cemal Bingül

Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Burak Özsaraç, De Santos, Özgür Bayer, Semavi, Kerem, Barbaros, Murat Duruer, Jaba, De Nigris

Gaziantepspor: Murat Şahin, İlhan, Deumi, Bekir, İsmail, Özgür, Murat Ceylan, Hakan, Ivan, Tabata, Beto

Goller: Dk. 41, 73 Jaba, Dk. 45 Murat Duruer (Ankaragücü), Dk. 49 Tabata (Gaziantepspor)

Sarı kart: Dk. 42 Tabata (Gaziantepspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada Barbaros'un ceza alanı dışından vuruşunda, top kaleci Murat Şahin'de kaldı.



27. dakikada Tabata'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Beto, altı pastan meşin yuvarlağı auta gönderdi.



41. dakikada Brezilyalı Jaba'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta, top ağlara gitti: 1-0



45. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Murat Duruer'in dar açıdan vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü, Gaziantepspor'u 3-1 yenerek bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini aldı.



49. dakikada hakem Hüseyin Göçek, De Nigris'in ceza sahası içinde topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tabata, topu ağlara gönderdi: 2-1



55. dakikada Ivan'ın sol kanattan yaptığı ortada, Beto ceza sahası içinde uygun pozisyonda topu üstten auta gönderdi.



60. dakikada Jaba'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren De Santos'un vuruşunda top üstten auta çıktı.



73. dakikada Murat Duruer'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Jaba, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1



Ankaragücü karşılaşmayı 3-1 kazandı.

