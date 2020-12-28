Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi. Başkanı Fatih Mert, "Geçmiş dönemden kalan dosyalardı. Futbol ekonomisi durma noktasında. Üçüncü transfer yasağı ile karşı karşıyayım." dedi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Başkent temsilcisine, Çeçen futbolcu Zaur Sadaev ve Lukaz Szukala'nın alacakları nedeniyle transfer yasağı geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, gelişmeleri doğruladı ve üçüncü kez transfer yasağı ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Başkan Mert'in açıklaması şöyle:

"Geçmiş dönemden kalan dosyalardı. Futbol ekonomisi durma noktasında. Üçüncü transfer yasağı ile karşı karşıyayım. Sponsoor bulma zorluğu yaşadık. 14. ayımız yönetim olarak. Bu dosyalar 40 ve 41. dosyalar. Maddi sıkıntıları çözmek için uğraşıyoruz. Çözemezsek bu kadro ile devam ederiz. Fakat elimizdeki kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Alternatif bir kadroya sahibiz, bu sıkıntıları aşamazsak elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz"